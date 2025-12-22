الإثنين 2025-12-22 01:30 م

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

الإثنين، 22-12-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (التكنولوجيا الحكومية) عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء محاور نتائج أداء الأردن في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) للعام الحالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي حققها الأردن وما تعكسه من تقدم في مسار التحول الرقمي الحكومي.


ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء الى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 


