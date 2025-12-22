منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ويتناول اللقاء محاور نتائج أداء الأردن في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) للعام الحالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي حققها الأردن وما تعكسه من تقدم في مسار التحول الرقمي الحكومي.
ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء الى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط
-
يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة
-
مستشفيات البشير: فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر وقد تظهر أعراض جديدة مع كل موجة
-
مذكرة تفاهم بين " اليرموك" وجمعية المحاسبين القانونيين
-
صندوق النقد: رواتب الضمان التقاعدية "قد تتجاوز" إيرادات الاشتراكات بدون إصلاحات
-
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة
-
الأمن العام: إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة"
-
تعرف على عقوبات انتهاء رخصة المركبة في الاردن