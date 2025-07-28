الإثنين 2025-07-28 01:56 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير دولة لتطوير القطاع العام

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 28-07-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر" وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء عدة محاور أبرزها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة التحديث الإدارية والمحاور السبعة لخارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام وترسيخ ممارسات الثقافة المؤسسية ضمن خريطة تحديث القطاع العام و تأكيد أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة وأهمية نظام القيادات الحكومية.

ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور إلى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 
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