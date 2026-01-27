منتدى التواصل الحكومي يناقش اليوم نظام الإعلام الرقمي

07:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762373 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمدير العام لهيئة الإعلام المحامي بشير المومني، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (نظام الإعلام الرقمي) عند الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ووفق بيان فإن اللقاء "يتركز حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الذي يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة التي تصب في خدمة تنظيم البيئة الإعلامية المحلية كما يشتمل اللقاء على عرض عام لأهم التشريعات التي تعمل الهيئة على إنجازها".



ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

تم نسخ الرابط





