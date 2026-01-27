الثلاثاء 2026-01-27 08:23 ص

منتدى التواصل الحكومي يناقش اليوم نظام الإعلام الرقمي

مبنى وزارة الاتصال الحكومي
مبنى وزارة الاتصال الحكومي
 
الثلاثاء، 27-01-2026 07:08 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمدير العام لهيئة الإعلام المحامي بشير المومني، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (نظام الإعلام الرقمي) عند الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ووفق بيان فإن اللقاء "يتركز حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الذي يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة التي تصب في خدمة تنظيم البيئة الإعلامية المحلية كما يشتمل اللقاء على عرض عام لأهم التشريعات التي تعمل الهيئة على إنجازها".

ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

عربي ودولي مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

اؤشيفية

عربي ودولي حاملة طائرات أميركية تصل للشرق الأوسط وإيران تحذر من أي هجوم

ارتفع الذهب الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلا

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

أخبار محلية الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

وظائف مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

مبنى وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يناقش اليوم نظام الإعلام الرقمي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة