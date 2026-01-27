منتدى التواصل الحكومي يناقش اليوم نظام الإعلام الرقمي

ووفق بيان فإن اللقاء "يتركز حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الذي يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة التي تصب في خدمة تنظيم البيئة الإعلامية المحلية كما يشتمل اللقاء على عرض عام لأهم التشريعات التي تعمل الهيئة على إنجازها".
ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، إلى الحضور لمقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
السفير البطاينة يدعو الشركات الأوروبية لفرصة غير مسبوقة للاستثمار في الأردن
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي
-
الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج
-
"النقل البري": 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية