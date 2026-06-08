منتدى التواصل يستضيف مدير هيئة تنظيم النقل البري الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (التطورات المتسارعة في قطاع النقل) وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء، في مقرّ وزارة الاتصال الحكومي.

اضافة اعلان