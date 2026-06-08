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منتدى التواصل يستضيف مدير هيئة تنظيم النقل البري الثلاثاء

منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي
منتدى التواصل
 
الإثنين، 08-06-2026 01:00 م

الوكيل الإخباري-   يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (التطورات المتسارعة في قطاع النقل) وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء، في مقرّ وزارة الاتصال الحكومي.

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ويتناول اللقاء جهود هيئة تنظيم النقل البري في تطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع التركيز على تطبيق أنظمة النقل الذكية والرقمنة في إدارة التشغيل التي تشمل الجداول الزمنية لمواعيد الرحلات وتحديد مواقع التحميل والتنزيل على مسار هذه الخطوط وأنظمة الدفع الإلكتروني للركاب وتطوير استخدام التكنولوجيا في تنظيم حركة الشاحنات الأردنية وإدارة عمليات الترانزيت للبضائع، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة النقل ودعم التجارة والخدمات اللوجستية.

 
 


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