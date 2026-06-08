منتدى التواصل يستضيف مدير هيئة تنظيم النقل البري الثلاثاء

ويتناول اللقاء جهود هيئة تنظيم النقل البري في تطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع التركيز على تطبيق أنظمة النقل الذكية والرقمنة في إدارة التشغيل التي تشمل الجداول الزمنية لمواعيد الرحلات وتحديد مواقع التحميل والتنزيل على مسار هذه الخطوط وأنظمة الدفع الإلكتروني للركاب وتطوير استخدام التكنولوجيا في تنظيم حركة الشاحنات الأردنية وإدارة عمليات الترانزيت للبضائع، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة النقل ودعم التجارة والخدمات اللوجستية.
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