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منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم

منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم
منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم
 
الأحد، 20-07-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية، بالتعاون مع دارة الشعراء، مساء اليوم الأحد، أمسية تكريمية للشاعر مختار العالم.اضافة اعلان


وخلال الأمسية، التي أدارها رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني، تحدّث عن مسيرة الشاعر مختار العالم الثقافية ومساهماته الشعرية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وذلك بحضور أصدقاء الشاعر، وثلة من ممثلي الهيئات الثقافية، ومنها: البيت العربي، ومنتدى العشيات، ومنتدى المستقبل، والهيئة الإدارية للدارة، ومدير عشائر مدينة نابلس.

كما تحدّث الشاعر الدكتور علي الغبن، ممثلًا عن الدارة، مباركًا للشاعر العالم هذا التكريم، ومرحبًا بالشراكات بين الهيئات الثقافية.

وقدّم الشاعر محمد خضير شهادة إبداعية في شعر مختار العالم، مستذكرًا بعض المواقف والمحطات المهمة في مسيرته، وقدم بطاقات تذكارية من محطات جمعته بالشاعر. فيما ألقى الشاعر محمد أبو زيد كلمة عبّر فيها عن علاقته الوطيدة بالشاعر، وأهداه قصيدة وفاء ومحبة.

بدوره، ألقى المحتفى به الشاعر مختار العالم كلمة شكر فيها منتدى الجياد ودارة الشعراء والحضور، الذي حضر من أجله من الأردن وفلسطين، كما قرأ أربع قصائد تناولت موضوعات متنوعة امتزج فيها الحنين بالأمل.

وفي ختام الحفل، قدّمت راعية الحفل الأديبة سلامة عبدالحق، والشاعر تيسير الشماسين رئيس دارة الشعراء، والقاص الأديب سامر المعاني، درعًا تذكاريًا تكريميًا للشاعر مختار العالم، وسط حضور مميز.
 
 
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