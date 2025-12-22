منتدى الهاشمية الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

واشتمل الاحتفال على محاضرة بعنوان "اللغة العربية والهوية ودورها في الحضارة الإنسانية"، قدمها عبدالله حافظ من مجمع اللغة العربية، أكد فيها عراقة تاريخ اللغة العربية وإبداعها غير المحدود، مشيراً إلى أنها تشكل حجر أساس في التنوع الثقافي واللغوي العالمي.
وأوضح أن الأمم المتحدة اعتمدت اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة عام 1973، ما يجسد اعترافاً دولياً بمكانتها الحضارية، مشيراً إلى أن اللغة العربية ستظل مصدر إلهام وجسراً بين الثقافات لبناء مستقبل أكثر شمولية وتعدداً للأجيال القادمة.
