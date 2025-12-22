الإثنين 2025-12-22 09:09 م

منتدى الهاشمية الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الإثنين، 22-12-2025 07:28 م
الوكيل الإخباري-  احتفل منتدى الهاشمية الثقافي، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار: "مسارات مبتكرة للغة العربية: سياسات وممارسات من أجل مستقبل لغوي أكثر شمولاً".


واشتمل الاحتفال على محاضرة بعنوان "اللغة العربية والهوية ودورها في الحضارة الإنسانية"، قدمها عبدالله حافظ من مجمع اللغة العربية، أكد فيها عراقة تاريخ اللغة العربية وإبداعها غير المحدود، مشيراً إلى أنها تشكل حجر أساس في التنوع الثقافي واللغوي العالمي.

وأوضح أن الأمم المتحدة اعتمدت اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة عام 1973، ما يجسد اعترافاً دولياً بمكانتها الحضارية، مشيراً إلى أن اللغة العربية ستظل مصدر إلهام وجسراً بين الثقافات لبناء مستقبل أكثر شمولية وتعدداً للأجيال القادمة.
 
 


