منتدى "تواصل 2026" ينطلق السبت المقبل بمشاركة شبابية واسعة في البحر الميت

الوكيل الإخباري- ينعقد منتدى تواصل 2026 السبت المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت، وسط أجندة تركز على قضايا متعددة منها ما يتعلق بالقطاعات التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي والإنتاجية. اضافة اعلان





وكانت أعلنت مؤسسة ولي العهد، في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل لحضور المنتدى، الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



ويأتي تنظيم منتدى "تواصل" السنوي استمرارا لنهج المؤسسة في ترسيخ الحوار الوطني وتعزيز مشاركة الشباب بمناقشة القضايا الوطنية التي يجري رصدها على مدار العام لكل نسخة، وإدماجهم في صياغة رؤى مستقبلية مشتركة.



وتعدّ النسخة الرابعة استكمالا لثلاث نسخ متتالية شهدت توسعا في نطاق المشاركة وتنوع الأطراف المنخرطة في الجلسات الحوارية.



ويسعى المنتدى إلى تعزيز الحوار البناء، وتوسيع المشاركة في النقاشات المرتبطة بالشأن الوطني، بمشاركة الجمهور حضوريا وعبر قنوات البث المباشر.





