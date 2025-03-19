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منحة بـ150 ألف يورو للمركز الوطني للبحوث الزراعية

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور، فوز المركز الوطني للبحوث الزراعية بالمنحة الرابعة من مشاريع الاتحاد الأوروبي بقيمه 150 ألف يورو وذلك ضمن التنافس على برنامج HORIZON-EUROPE.

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وقال أبو حمور في بيان صحفي إن المشروع بعنوان "الادماج المتعدد الأوجه للتنوع الحيوي من أجل تربه صحية وإدارة زراعية مرنه"، حيث سينفذ بالشراكة مع 19 جهة أوروبية مع الأردن الشريك الوحيد من الشرق الأوسط ممثلا بالمركز الوطني للبحوث الزراعية.


وأشار أبو حمور الى أن دور المركز في المشروع يأتي من خلال فريق من مديرية بحوث البيئة و التغير المناخي للعمل على استخدام برامج نماذج المحاصيل وأدوات دعم القرار لإدارة أفضل للمزرعة من خلال محاكاة التغير في الإنتاج تبعا لسيناريوهات التغير المناخي المختلفة.


كما أشار أبو حمور أن مثل هكذا مشاريع مع عدد كبير من الشركاء الأوروبيين من شأنه أن يعزز التعاون في مجال البحوث الزراعية بين المركز وعدد من الجامعات الأوروبية ومراكز البحوث وشركات القطاع الخاص الأوروبية المتخصصة بالإنتاج الزراعي.


وثمن أبو حمور دور الاتحاد الأوروبي الداعم للمشاريع الريادية والتي يعكف المركز الوطني للبحوث الزراعية على تنفيذها خدمة للقطاع الزراعي.

 
 
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