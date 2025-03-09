منحة يابانية لدعم التعليم للفئات المستضعفة في الأردن

الوكيل الإخباري- قررت حكومة اليابان تقديم منحة قدرها (660663) دولاراً أميركياً لمنظمة "وورلد فيجن" اليابان، وهي منظمة يابانية غير حكومية، من أجل دعم إنشاء بيئة تعليمية شاملة للفئات المستضعفة في عمان.

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ووقع المنحة اليوم السفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي، مديرة المشروع في مكتب "وورلد فيجن" في الأردن اكينويا ريه.



وتهدف المنحة إلى دعم إنشاء بيئة تعليمية شاملة حيث يمكن لجميع الأطفال، من ذوي الإعاقة أو غيرهم وبغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، الحصول على دعم تعليمي مصمم لتلبية احتياجاتهم المتنوعة ومواصلة تعليمهم.



وسيركز المشروع، الذي يتخذ من عمّان مقراً له، على الكشف المبكر عن الإعاقات والتدخل المبكر في أربعة مرافق مستهدفة لرياض أطفال، مع تعزيز قدرة العاملين في مجال التعليم ومقدمي الرعاية على دعم هؤلاء الأطفال. كما سيعزز قدرة المعلمين على توفير التعليم الشامل في سبع مدارس ابتدائية وضمان توفير مرافق خالية من العوائق ومواد تعليمية شاملة.



وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز الدعم المجتمعي للتعليم الشامل، وتعزيز بيئة تعليمية أكثر دعماً وسهولة في الوصول اليها.