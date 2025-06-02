الإثنين 2025-06-02 10:27 م
 

منح دراسية في الجامعات السعودية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الإثنين، 02-06-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية في الجامعات السعودية للعام الجامعي 2025-2026، من خلال منصة "أدرس في السعودية"، التي تتيح للطلبة غير السعوديين التقدم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

اضافة اعلان


وبينت أن التقديم للمنح يتم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لذلك على الرابط: (https://studyinsaudi.moe.go.sa).


وأوضحت أن فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس، تستمر حتى 14 حزيران من العام 2025، في حين يستمر التقديم لبرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) حتى 30 من تشرين الأول 2025.


ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى ضرورة التأكد من اعتماد الجامعات السعودية التي يرغبون بالدراسة فيها، من خلال مراجعة قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة عبر الرابط: (https://rce.mohe.gov.jo).


كما أكدت على أهمية الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وذلك لضمان اعتماد المؤهلات الأكاديمية بعد التخرج.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية يرعى احتفال مدينة سحاب بعيد الاستقلال الـ79

أخبار محلية وزير الداخلية يرعى احتفال مدينة سحاب بعيد الاستقلال الـ79

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية

روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات

عربي ودولي روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وما رافقه من ممارسات استفزازية مرفوضة تستهدف تدنيسه؛ ما يُعد خرقًا فاضحًا لل

أخبار محلية الأردن يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

ارشيفية

فلسطين إعلام إسرائيلي: قتلى وإصابات باستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية وتغيير موقع محطة كهربائية.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية منح دراسية في الجامعات السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة