منح دراسية في الجامعات السعودية

وبينت أن التقديم للمنح يتم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لذلك على الرابط: (https://studyinsaudi.moe.go.sa).
وأوضحت أن فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس، تستمر حتى 14 حزيران من العام 2025، في حين يستمر التقديم لبرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) حتى 30 من تشرين الأول 2025.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى ضرورة التأكد من اعتماد الجامعات السعودية التي يرغبون بالدراسة فيها، من خلال مراجعة قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة عبر الرابط: (https://rce.mohe.gov.jo).
كما أكدت على أهمية الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وذلك لضمان اعتماد المؤهلات الأكاديمية بعد التخرج.
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