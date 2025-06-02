منح دراسية في الجامعات السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية في الجامعات السعودية للعام الجامعي 2025-2026، من خلال منصة "أدرس في السعودية"، التي تتيح للطلبة غير السعوديين التقدم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

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وبينت أن التقديم للمنح يتم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لذلك على الرابط: (https://studyinsaudi.moe.go.sa).



وأوضحت أن فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس، تستمر حتى 14 حزيران من العام 2025، في حين يستمر التقديم لبرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) حتى 30 من تشرين الأول 2025.



ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى ضرورة التأكد من اعتماد الجامعات السعودية التي يرغبون بالدراسة فيها، من خلال مراجعة قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة عبر الرابط: (https://rce.mohe.gov.jo).