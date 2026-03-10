منح دراسية كاملة لأوائل الشامل لمواصلة دراستهم في جامعة الزرقاء

الوكيل الإخباري- قدم رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، الدكتور محمود أبو شعيرة، منحا دراسية كاملة للطلبة الأوائل على مستوى المملكة في امتحان الشامل من طلبة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، لتمكينهم من مواصلة دراستهم عبر برنامج التجسير في جامعة الزرقاء،استمرارا لنهج دعم التعليم وتحفيز الطلبة المتفوقين.

