الثلاثاء 2026-03-10 01:41 ص

منح دراسية كاملة لأوائل الشامل لمواصلة دراستهم في جامعة الزرقاء

جامعة الزرقاء
جامعة الزرقاء
 
الثلاثاء، 10-03-2026 12:21 ص

الوكيل الإخباري-    قدم رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، الدكتور محمود أبو شعيرة، منحا دراسية كاملة للطلبة الأوائل على مستوى المملكة في امتحان الشامل من طلبة كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، لتمكينهم من مواصلة دراستهم عبر برنامج التجسير في جامعة الزرقاء،استمرارا لنهج دعم التعليم وتحفيز الطلبة المتفوقين.

اضافة اعلان


وشملت المنح الطلبة الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى المملكة في تخصصاتهم، وهم: الطالبة نور مشة، الحاصلة على المركز الأول في تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطالبة ميس براهمة، الحاصلة على المركز الأول في تخصص الميديا الرقمية، والطالب عبادة عبداللطيف، الحاصل على المركز الأول في تخصص هندسة صيانة سيارات الهايبرد والكهرباء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من "الضربات واسعة النطاق" على طهران

منظمة الأمم المتحدة "يونيسف"

عربي ودولي “يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: السلام هو خير دواء في الشرق الأوسط

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

جامعة الزرقاء

أخبار محلية منح دراسية كاملة لأوائل الشامل لمواصلة دراستهم في جامعة الزرقاء

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية عجلون: المساجد تستعد للعشر الأواخر من رمضان

علم الكويت

عربي ودولي الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج



 






الأكثر مشاهدة