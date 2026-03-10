منح دراسية كاملة لأوائل الشامل لمواصلة دراستهم في جامعة الزرقاء

وشملت المنح الطلبة الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى المملكة في تخصصاتهم، وهم: الطالبة نور مشة، الحاصلة على المركز الأول في تخصص هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطالبة ميس براهمة، الحاصلة على المركز الأول في تخصص الميديا الرقمية، والطالب عبادة عبداللطيف، الحاصل على المركز الأول في تخصص هندسة صيانة سيارات الهايبرد والكهرباء.
-
