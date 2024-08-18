منح دراسية للأردنيين في الأزهر الشريف

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان عن توفر (5) منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص الطب البشري مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2024-2025



ويشترط في التقديم أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) للدورة الصيفية (العامة) 2024 فقط، ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (90%).



كما يشترط تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وإرساله على البريد الالكتروني التالي: [email protected] وارفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة بصيغة pdf.



يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً من تاريخ 18-8-2024 ولغاية نهاية دوام يوم 20-8-2024.



وسيتم ترشيح أعلى خمسة طلاب في معدل الثانوية العامة من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط شريطة أن يكونوا من خمس محافظات مختلفة، ويعامل طلبة التعليم الخاص حسب مكان صدور الشهادة.



