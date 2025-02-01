منح دراسية للأردنيين في تركيا

وتغطي المنحة الدراسية:
(الرسوم الدراسية، السكن بالإضافة إلى وجبات الطعام، راتب شهري، تأمين صحي، تذكرة السفر للطلاب للمرة الأولى عند السفر إلى تركيا، وبعد التخرج عند العودة إلى بلادهم).
آلية التقديم للمنح:
الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr لتعبئة الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل.
فترة تقديم الطلبات:
بدأت من تاريخ 10-1-2025 وتنتهي بتاريخ 20-2-2025
ملاحظات هامه:
• على المتقدم التأكد من الاعتراف بالجامعة التي يرغب بالدراسة فيها بالدخول على الرابط التالي لمعرفة أسماء الجامعات التركية المعترف بها من قبل الوزارة:
https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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