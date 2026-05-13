منح دراسية للأردنيين في رومانيا

مزايا المنحة الدراسية
تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن الجامعي، راتب شهري، تأمين طبي.
لغة الدراسة:
اللغة الرومانية
وبإمكان الطلبة الذي لا يتقنون اللغة الرومانية الحصول على سنة تحضيرية قبل الالتحاق في المستوى الأكاديمي المطلوب.
آلية التقديم
لتقديم الطلب ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي : https://arice.gov.ro/1/burse-2026
ملاحظات:
* الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 12-6-2026
* للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام
