منح دراسية للأردنيين في رومانيا

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأربعاء، 13-05-2026 05:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية المقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، العلوم الزراعية، العلوم التقنية، النفط والغاز) وكذلك الاختصاص العالي في الطب بتخصصات طب الطوارئ أو أمراض القلب فقط للعام الجامعي 2026-2027 وسيتم النظر في تخصصات اخرى من قبل الجهة المانحة في وفق الإمكانات المتاحة في الجامعات الرومانية.اضافة اعلان


مزايا المنحة الدراسية

تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن الجامعي، راتب شهري، تأمين طبي.

لغة الدراسة: 
اللغة الرومانية

وبإمكان الطلبة الذي لا يتقنون اللغة الرومانية الحصول على سنة تحضيرية قبل الالتحاق في المستوى الأكاديمي المطلوب.


آلية التقديم 

لتقديم الطلب ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي :   https://arice.gov.ro/1/burse-2026


ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 12-6-2026

* للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 
 
 


