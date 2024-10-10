 
الخميس 2024-10-10 08:54 م
 

منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من رومانيا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 10-10-2024 08:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية للعام الجامعي 2024/2025 في برنامج البكالوريوس بتخصص (الطب البشري) في جمهورية رومانيا بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، السكن، تأمين طبي، مخصص شهري).

شروط التقديم:

أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورة الصيفية للعام 2024 فقط (ناجح لأول مرة).
ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (90%).

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تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي: [email protected].


لغة الدراسة: اللغة الرومانية. بحيث يخضع الطالب في السنة الأولى لدراسة سنة تحضيرية في جمهورية رومانيا.


آلية الترشيح:
سيتم ترشيح اعلى طالبين متقدمين من كل محافظة بالإضافة الى طالبين من التعليم الخاص وحسب معدل الثانوية العامة الأردنية وبشرط ان لا يحصل أي لواء داخل المحافظة على أكثر من مقعد واحد.


موعد التقديم:


يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة من خلال البريد الالكتروني التالي : [email protected] اعتباراً من الاحد الموافق 13/10/2024 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين 14/10/2024.

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