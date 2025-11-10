منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا

وقالت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، إنه بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول عبر الرابط الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول.
ونوّهت الوزارة إلى أنه لتعبئة الطلب يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات لفصل ربيع 2026 هو 30-11-2025 ولفصل خريف 2026 هو 30-6-2026.
ويشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
-
