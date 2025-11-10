منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستانية لفصلي الربيع والخريف 2026 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراة) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية فقط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، إنه بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول عبر الرابط الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول.

ونوّهت الوزارة إلى أنه لتعبئة الطلب يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني.



وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات لفصل ربيع 2026 هو 30-11-2025 ولفصل خريف 2026 هو 30-6-2026.