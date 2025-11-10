الإثنين 2025-11-10 05:03 م
 

منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمّان، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين، عن بدء التقدم للاستفادة
وزارة التعليم
 
الإثنين، 10-11-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستانية لفصلي الربيع والخريف 2026 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراة) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية فقط.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، إنه بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول عبر الرابط الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول.
ونوّهت الوزارة إلى أنه لتعبئة الطلب يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني.


وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات لفصل ربيع 2026 هو 30-11-2025 ولفصل خريف 2026 هو 30-6-2026.


ويشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ازمة سير

أخبار محلية حادث تصادم بين باص ومركبة على دوار خلدا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمّان، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين، عن بدء التقدم للاستفادة

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء

مديرية الامن العام

أخبار محلية وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة خاطر

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين

فلف

فيديو منوع شاب يوثق كلمة مرور هاتفه

فا

فيديو منوع مصور محترف يوثّق كواليس عمله في إنتاج دعاية لمنتجع سياحي 😍!



 
 





الأكثر مشاهدة