منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

وبينت الوزارة أن المنح الدراسية تشمل تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، والسكن، والتأمين الصحي، وبدل الكتب، وبدل وجبات الطعام، ومصروفا شهريا، وتذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية.
وأشارت الوزارة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية، لافتة إلى أن شروط التقديم تشمل ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس على 25 عاما، و 35 عاما في برنامج الماجستير على، بتاريخ 1/7/2026، وألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6)، وفي امتحان TOEFL عن (550).
كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لسنة 2025، ولا يطلب من المتقدم مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لختم أو توقيع نموذج تقديم الطلب.
ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى الاطلاع على التفاصيل والتخصصات والشروط، وتقديم الطلب إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx
وأوضحت الوزارة أن جامعة بوليتكنك بروناي معترف بها لدى الوزارة لدرجة الدبلوم فقط، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15/2/2026، على أن تبدأ الدراسة في آب المقبل، داعية إلى قراءة التعليمات والتخصصات المطروحة في كل جامعة قبل تعبئة الطلب، مع مراعاة الدقة والالتزام بالشروط الواردة لكل جامعة.
