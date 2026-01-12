الإثنين 2026-01-12 06:40 م

منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 12-01-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توافر منح دراسية للعام الجامعي 2026–2027، مقدمة من حكومة بروناي دار السلام، في برامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، في تخصصات مختلفة، وذلك في جامعات: السلطان الشريف علي الإسلامية، وبروناي دار السلام، وبروناي للتكنولوجيا، وبوليتكنك بروناي.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن المنح الدراسية تشمل تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، والسكن، والتأمين الصحي، وبدل الكتب، وبدل وجبات الطعام، ومصروفا شهريا، وتذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية.


وأشارت الوزارة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية، لافتة إلى أن شروط التقديم تشمل ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس على 25 عاما، و 35 عاما في برنامج الماجستير على، بتاريخ 1/7/2026، وألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6)، وفي امتحان TOEFL عن (550).


كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لسنة 2025، ولا يطلب من المتقدم مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لختم أو توقيع نموذج تقديم الطلب.


ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى الاطلاع على التفاصيل والتخصصات والشروط، وتقديم الطلب إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx


وأوضحت الوزارة أن جامعة بوليتكنك بروناي معترف بها لدى الوزارة لدرجة الدبلوم فقط، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15/2/2026، على أن تبدأ الدراسة في آب المقبل، داعية إلى قراءة التعليمات والتخصصات المطروحة في كل جامعة قبل تعبئة الطلب، مع مراعاة الدقة والالتزام بالشروط الواردة لكل جامعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

أخبار محلية الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

ب

أخبار محلية مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء

F

عربي ودولي بايدن يغير رقم هاتفه بعد ورود اتصال من أحد الصحفيين

ق

اقتصاد محلي 11.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب

الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

أخبار محلية الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

الملكية الأردنية

أخبار الشركات الملكية الأردنية توضح بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمّان وتعتذر لمسافريها

ب

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي



 






الأكثر مشاهدة