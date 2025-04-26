منح دراسية من كازاخستان في جميع البرامج الدراسية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تقديم حكومة جمهورية كازاخستان الصديقة عدد من المنح في جميع البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) لمواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للعام الجامعي 2025/2026 بحيث تشمل المنحة الرسوم الدراسية ومخصصا شهريا.

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وبينت الوزارة، أنه بإمكان الراغبين الاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات والتفاصيل الدخول على الرابط التالي: bolashak.gov.kz/en/scholarship-program، مشيرة إلى أنه لتقديم الطلب ينبغي الدخول على الرابط التالي: https://studyin.kz/admission.



وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 أيار، كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.



ودعت الوزارة الطلبة إلى التأكد من اعتماد الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها قبل تقديم الطلب.