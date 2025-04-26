منح دراسية من كازاخستان في جميع البرامج الدراسية

وبينت الوزارة، أنه بإمكان الراغبين الاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات والتفاصيل الدخول على الرابط التالي: bolashak.gov.kz/en/scholarship-program، مشيرة إلى أنه لتقديم الطلب ينبغي الدخول على الرابط التالي: https://studyin.kz/admission.
وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 أيار، كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
ودعت الوزارة الطلبة إلى التأكد من اعتماد الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها قبل تقديم الطلب.
ونوهت، بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة، هي: Karaganda Technical University، Satbayev University، L.N. Gumilyov Eurasian National
(University (ENU.
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