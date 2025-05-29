منح شاملة في جامعة التكنولوجيا بقبرص للبكالوريوس والدكتوراه

ووفقًا لما نشرته الوزارة، تغطي المنح الدراسية المزايا التالية: الرسوم الدراسية بالكامل، السكن، التأمين الصحي، جهاز حاسوب محمول، رسوم السنة التحضيرية لتعلم اللغة اليونانية، وتذاكر السفر.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تقديم طلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=601770
وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 حزيران 2025، مع التنويه إلى ضرورة التزام المتقدمين بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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