الخميس 2025-05-29 10:26 ص
 

منح شاملة في جامعة التكنولوجيا بقبرص للبكالوريوس والدكتوراه

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 29-05-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية المقدمة من جامعة التكنولوجيا في قبرص (Cyprus University of Technology)، للعام الجامعي 2025-2026، وتشمل برنامجي البكالوريوس والدكتوراه، في تخصصات متنوعة.اضافة اعلان


ووفقًا لما نشرته الوزارة، تغطي المنح الدراسية المزايا التالية: الرسوم الدراسية بالكامل، السكن، التأمين الصحي، جهاز حاسوب محمول، رسوم السنة التحضيرية لتعلم اللغة اليونانية، وتذاكر السفر.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تقديم طلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=601770

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 حزيران 2025، مع التنويه إلى ضرورة التزام المتقدمين بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
 
gnews

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