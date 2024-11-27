منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا

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الوكيل الإخباري- وقع الأردن والإمارات في مدينة أبوظبي، اليوم الأربعاء، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث مثل الجانب الأردني في التوقيع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في حين مثل الجانب الإماراتي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة. اضافة اعلان





ووفقا للبرنامج التنفيذي فإن الطرفين سيتبادلان المعلومات في المجالات الأكاديمية والأنظمة التعليمية في مجال معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل بهذه الشهادات وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.



كما سيتبادل الطرفان أيضا الأنظمة المعمول بها في مجال تقييم البرامج الأكاديمية والاعتماد المؤسسي في البلدين وغيرها من المجالات الأكاديمية المختلفة، إضافة إلى تبادل الطرفان مقاعد ومنح دراسية في برامج المرحلة الجامعية الأولى وفقا للإمكانيات واللوائح المعمول بها في كلا البلدين المبينة في بنود البرنامج.