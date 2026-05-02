منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد ورياح تتجاوز 60 كم/ساعة

11:17 م

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستتأثر، الأحد، تدريجيًا بمنخفض جوي خماسيني، حيث تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة، وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق، خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





وبحسب النشرة، تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع توقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، خاصة خلال ساعات المساء والليل.



وفي خليج العقبة، يكون الطقس نهارًا حارًا نسبيًا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تنشط الرياح الجنوبية معتدلة السرعة بين الحين والآخر وتثير الغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر مائجًا.



أما ليلًا، فيكون الطقس لطيف الحرارة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تتحول الرياح تدريجيًا إلى شمالية، وتبقى الأجواء مغبرة، ويكون البحر مائجًا.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وانعدامها أحيانًا على الطرق الصحراوية، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.



كما دعت إلى الانتباه أثناء القيادة على الطرق التي قد تشهد هطولات مطرية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.







