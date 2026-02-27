الجمعة 2026-02-27 05:44 م

مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121

مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121
سمو الأمير فيصل بن الحسين
 
الجمعة، 27-02-2026 04:03 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، أعمال المجلس العلمي الهاشمي الـ121، تحت عنوان "السنة النبوية ثاني المصادر، فيها البيان والتبيان".

اضافة اعلان


وتحدث في المجلس الثاني لهذا العام، الذي عقد في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ورئيس المجلس العلمي المحلي في إقليم القنيطرة بالمملكة المغربية، الدكتور يونس الصباري.


وتحدث الخلايلة عن حجية السنة النبوية، ومسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية في بيانها للناس بيانًا صحيحًا يراعي مقاصد الشريعة ويجمع بين النص والفهم الرشيد، بما يحفظ ثوابت الدين ويواكب متغيرات العصر.


وقال الصبار، إن السنة النبوية تمثل "نظام الدين" وحصنه المتين، داعيًا إلى مزيد من العناية بها علميًا ومنهجيًا، مشيدًا بالجهود العلمية التي يبذلها الأردن بقيادته الهاشمية لإحياء المجالس العلمية وتعزيز حضور السنة في الحياة العامة.


وتنظم وزارة الأوقاف المجالس الهاشمية في شهر رمضان من كل عام تحت الرعاية الملكية، بهدف بيان أحكام الشرع، وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، فضلاً عن مناقشة قضايا معاصرة، بمشاركة علماء ودعاة ومفكرين من الأردن ودول إسلامية.


وحضر المجلس رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، وعدد من المسؤولين، ومفتين، وقضاة الشرع الشريف، وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض

الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته

وزارة البيئة

أخبار محلية وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار

مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية

أخبار محلية مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد

فن ومشاهير محمد رمضان يثير الجدل من جديد - صورة

مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121

أخبار محلية مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121

تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. احتيال جديد عبر الرسائل النصية يسرق الحسابات

تكنولوجيا تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. احتيال جديد عبر الرسائل النصية يسرق الحسابات

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام



 






الأكثر مشاهدة