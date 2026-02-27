مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121

وتحدث في المجلس الثاني لهذا العام، الذي عقد في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ورئيس المجلس العلمي المحلي في إقليم القنيطرة بالمملكة المغربية، الدكتور يونس الصباري.
وتحدث الخلايلة عن حجية السنة النبوية، ومسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية في بيانها للناس بيانًا صحيحًا يراعي مقاصد الشريعة ويجمع بين النص والفهم الرشيد، بما يحفظ ثوابت الدين ويواكب متغيرات العصر.
وقال الصبار، إن السنة النبوية تمثل "نظام الدين" وحصنه المتين، داعيًا إلى مزيد من العناية بها علميًا ومنهجيًا، مشيدًا بالجهود العلمية التي يبذلها الأردن بقيادته الهاشمية لإحياء المجالس العلمية وتعزيز حضور السنة في الحياة العامة.
وتنظم وزارة الأوقاف المجالس الهاشمية في شهر رمضان من كل عام تحت الرعاية الملكية، بهدف بيان أحكام الشرع، وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، فضلاً عن مناقشة قضايا معاصرة، بمشاركة علماء ودعاة ومفكرين من الأردن ودول إسلامية.
وحضر المجلس رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، وعدد من المسؤولين، ومفتين، وقضاة الشرع الشريف، وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته
-
وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار
-
مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدما في إصلاحات تدعم مشاركة المرأة
-
زراعة الأزرق تحقق نجاحات مميزة في مشاريع الأسر المنتجة
-
هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي
-
حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق