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مندوبًا عن الملك..الأمير مرعد يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ118

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 21-03-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، اليوم الجمعة، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثامن عشر بعد المئة، في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه.

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وتحدث في المجلس الثالث لهذا العام، مساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، والمحاضر في كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور أسامة الربابعة.


وتناول المتحدثان الحديث النبوي الشريف: (إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين)، وهو من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين.

 

وأشار المتحدثان إلى ما يتقبله الله من الأعمال، فكما أن الله عز وجل طيب، فهو لا يقبل إلا ما كان مناسبًا لهذه الصفة، فالله تعالى يحث المؤمنين أن يلتمسوا الطيب من القول والطعام والكلام والأفعال والاعتقادات.

 
 
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