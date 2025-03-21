مندوبًا عن الملك..الأمير مرعد يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ118

وتحدث في المجلس الثالث لهذا العام، مساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، والمحاضر في كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور أسامة الربابعة.
وتناول المتحدثان الحديث النبوي الشريف: (إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين)، وهو من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين.
-
أخبار متعلقة
-
الضلاعين يزور عددًا من البلديات لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي
-
الكوفحي: بلدية إربد عازمة على تنفيذ خططها وتعزيز دورها الخدمي والتنموي
-
الديوان الملكي يعزي الرقاد والنعيمات والمشيني
-
تنويه بخصوص عودة السوريين من الأردن إلى وطنهم
-
معركةُ الكرامة... أردنية الإنجاز، هاشمية القيادة، عربية الانتماء
-
ولي العهد مهنئا بعيد الأم: إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان
-
وزير التربية يوجه رسالة للطلبة بمناسبة يوم الكرامة
-
عجلون: تساقط الثلوج وغرف الطوارئ على جاهزية