الأربعاء 2025-06-18 05:48 م
 

مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية
الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية
 
الأربعاء، 18-06-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني/ 22، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب/ 8.

اضافة اعلان


وقال آمر الكلية خلال كلمة القاها "إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها المختلفة على رؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تهدف إلى إعداد القيادات المؤهلة، القادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة، وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية".


وأشار الى أن الكلية ركزت جُلَ جهودها على بناء الفكر الاستراتيجي، وتعزيز مفاهيم الأمن الوطني، وترسيخ مبادئ الاعتدال والتسامح، وتعزيز هذه الثقافة، في مواجهة ثقافة العنف، والتصدي للفكر المتطرف ومخاطر الإرهاب، مؤكداً أن هذه المهمة تتطلب تنسيقاً وتكاملاً بين مختلف مؤسسات الدولة، من خلال إشراك نخبة متميزة من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في برامج التأهيل، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية المختلفة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء.


ووزّع مندوب جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشهادات والجوائز على خريجي الدورة التي تمنح دورة الدفاع درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية ، والدارسين في دورة مكافحة التطرف والإرهاب ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب.

 
gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: ترامب يمارس سلطاته بالكامل ضد إيران

عربي ودولي ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين

أثار انفجار في طهران.

عربي ودولي انفجارات قوية جديدة في شرق طهران

وزارة النقل

أخبار محلية وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين "الأونروا": الوضع الصحي في غزة حرج

نقود

أخبار محلية قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية



 
 





الأكثر مشاهدة