مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني/ 22، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب/ 8.

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وقال آمر الكلية خلال كلمة القاها "إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها المختلفة على رؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تهدف إلى إعداد القيادات المؤهلة، القادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة، وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية".



وأشار الى أن الكلية ركزت جُلَ جهودها على بناء الفكر الاستراتيجي، وتعزيز مفاهيم الأمن الوطني، وترسيخ مبادئ الاعتدال والتسامح، وتعزيز هذه الثقافة، في مواجهة ثقافة العنف، والتصدي للفكر المتطرف ومخاطر الإرهاب، مؤكداً أن هذه المهمة تتطلب تنسيقاً وتكاملاً بين مختلف مؤسسات الدولة، من خلال إشراك نخبة متميزة من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في برامج التأهيل، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية المختلفة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء.