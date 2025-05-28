مندوباً عن الملك.. العيسوي يودع بعثة حج المكرمة الملكية لأسر الشهداء والمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، ودع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، بعثة الحج المستفيدة من مكرمة جلالته المخصصة لأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية خلال حفل أقيم في الديوان الملكي الهاشمي.



ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك لأعضاء البعثة وحرصه الكبير على توفير كل سبل الراحة والرعاية لهم، متمنيا لهم رحلة إيمانية ميسرة وآمنة تسودها أجواء من الطمأنينة والسكينة، وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

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وأكد أن هذه المكرمة الملكية السنوية تجسد نهج الوفاء الذي يحرص عليه جلالة الملك تجاه من قدموا أرواحهم فداء للوطن وتقديرا لتضحياتهم الجليلة، مشددا على أن رعاية أسر الشهداء والمصابين تمثل أولوية دائمة في فكر جلالته وتوجيهاته.



وأشار إلى أن هذه المكرمة ما هي إلا تعبير عميق عن التقدير الملكي لأسر الأبطال الذين سطروا مواقف الشجاعة والفداء ويمثلون ركنا أساسيا في بنيان الدولة الأردنية ومصدر اعتزاز وطني دائم.



وأضاف إن الديوان الملكي بتوجيه مباشر من جلالة الملك يواصل جهوده الحثيثة لضمان أفضل الخدمات والرعاية لهذه الفئة العزيزة، انطلاقا من إيمان راسخ بأن من ضحوا لأجل الأردن يستحقون كل دعم وتكريم.



من جهته، أكد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، أن هذه المكرمة الملكية تندرج ضمن منظومة قيم راسخة تميز القيادة الهاشمية في صلتها الوثيقة بأبناء الوطن، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة لأداء مناسك الحج لأسر الشهداء والمصابين تمثل صورة صادقة من صور الإنصاف والتقدير النبيل لتضحياتهم.



وأوضح أن هذه الرحلة الإيمانية ليست نهاية لمسار التكريم بل هي امتداد لرسالة الاعتراف بفضل من قدموا للوطن أغلى ما يملكون، داعيا الحجاج إلى استحضار النية الصافية والدعاء للوطن وقيادته، وإعلاء قيم التضامن والوحدة في كل موقف ومحفل.



بدورهم، عبر أعضاء البعثة عن شكرهم وامتنانهم الكبير لجلالة الملك على هذه المكرمة الهاشمية التي منحتهم فرصة أداء مناسك الحج ضمن أجواء مريحة وتنظيم دقيق، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس عمق العلاقة بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن، وتجسد المعاني السامية للوفاء والتكافل.



وأكدوا أن المشاعر التي يحملونها معهم في رحلتهم تنبض بالدعاء للوطن وقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية، معبرين عن فخرهم بانتمائهم لوطن يكرم أبناءه ويقف إلى جانبهم في كل الظروف.



ورافقت البعثة بعثة أخرى من موظفي الديوان الملكي الهاشمي في إطار التنسيق والتكامل لتوفير أفضل ظروف الراحة والمتابعة الميدانية للحجاج.

وحضر حفل وداع البعثة مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ووزير الداخلية مازن الفراية "وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالوكالة"، وقاضي القضاة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة ومفتي المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد إبراهيم الكركي.