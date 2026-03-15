مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية المحلية للذكور لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، بدورتها الـ 33، في مسجد المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في كلمة له، إن المسابقة التي تنظمها الوزارة سنويا، تنسجم مع نهج الهاشميين بما يحملونه من إرث موصول بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وخاصة بما يتعلق بكتاب الله والعناية به وتكريم حفظته.



وفي ختام الحفل، سلم سمو ولي العهد الشهادات التقديرية للفائزين، الذين بلغ عددهم 35 من أصل 4 آلاف مشارك هذا العام، ولأعضاء لجنة التحكيم السبعة.