مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الرائد المتقاعد جنكات

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل جنكات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، الذي حظي بشرف الخدمة إلى جانب جلالة الملك خلال مسيرته العسكرية، وما عرف عنه من إخلاص في أداء واجبه، وانضباطه، وتفانيه في خدمة الوطن، ووفائه للمؤسسة العسكرية، مشيدا بما قدمه من عطاء وتضحيات طوال سنوات خدمته في صفوف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وأكد العيسوي أن الفقيد كان مثالا للعسكري المخلص، الذي أدى واجبه بكل أمانة واقتدار، وأسهم بإخلاص في خدمة وطنه، تاركا سيرة طيبة وإرثا مشرفا سيبقى محل تقدير واحترام كل من عرفه وعمل معه.
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