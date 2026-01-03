السبت 2026-01-03 05:20 م

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات

السبت، 03-01-2026 04:47 م
الوكيل الإخباري-  مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم السبت في مدينة إربد في مراسم تشييع جثمان العين ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور صالح إرشيدات، الذي وافته المنية أمس الجمعة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال مشاركته في تشييع جثمان الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل إرشيدات، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن، والقيادة الهاشمية، مشيدًا بدوره الوطني المتميز الذي جسد إيمانًا راسخًا بدور المسؤولية العامة والعمل العام.

يُعد الدكتور صالح شفيق إرشيدات من أبرز الشخصيات السياسية الأردنية، حيث وُلد عام 1946 في مدينة إربد، ونال البكالوريوس في الهندسة المدنية من مصر عام 1970، ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية من ألمانيا عام 1975، قبل أن يعود إلى البلاد ليبدأ مسيرته المهنية.

وشغل الراحل عدة مناصب وزارية مهمة، منها وزارة الشباب (1991–1993)، ومن ثم وزارة المياه والري (1994–1996)، ووزارة السياحة والآثار، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل في حكومة عام 2000–2001، إضافة إلى مشاركته في الحياة البرلمانية وعضويته في مجلس النواب والأعيان.


