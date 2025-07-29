مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبزاخ

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء، إلى آل أبزاخ، وفاة المرحومة هناء حلمي أبزاخ، زوجة العميد الطيار المتقاعد عمر حسن أبزاخ. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل أبزاخ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.