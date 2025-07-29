مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبزاخ

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل أبزاخ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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