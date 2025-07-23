مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه وعموم آل سليمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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