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مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان
 
الأربعاء، 23-07-2025 07:46 م
الوكيل الإخباري-  مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل سليمان بوفاة القاضي المتقاعد، المحامي نايف سليمان إبراهيم سليمان. اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه وعموم آل سليمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
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