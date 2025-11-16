الأحد 2025-11-16 09:18 م
 

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الجلامدة والمعايطة

الأحد، 16-11-2025 07:42 م
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الجلامدة والمعايطة.اضافة اعلان


ففي منطقة أبو نصير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم اللواء الركن المتقاعد بهجت عسيم الجلامدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الجلامدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سعود ذياب المعايطة، شقيق اللواء الركن المتقاعد عواد المعايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المعايطة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


