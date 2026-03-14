مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحديد وماضي والمجالي والخمايسة والريحاني

ت
جانب من أداء واجب العزاء
 
السبت، 14-03-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائرالحديد وماضي والمجالي والخمايسة والريحاني.

ففي منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة حليمة عبداللطيف الشويمات، والدة السفير الاردني في لبنان وليد الحديد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الحديد والشويمات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد حسان ماضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة ماضي، داعيا الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جنانه.

وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم جريد خليل المجالي، والد الصحفي أيمن المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح حنانه.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد  إلى ذوي المرحوم اللواء المتقاعد عبيدالله الخمايسة وعموم عشيرة الخمايسة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي الريحاني وغطاس بوفاة المرحومة فينيس نقولا غطاس، أرملة المرحوم فوزات فرحان الريحاني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

Image1_3202614201816469472904.jpg
Image2_3202614201816469472904.jpg

 
 


و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






