مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحراحشة وبني سعيد

ففي منطقة طبربور بالعاصمة عمّان، قدم العيسوي التعازي بوفاة المرحوم العقيد المتقاعد محمد سالم منيزل الحراحشة، حيث نقل إلى ذوي الفقيد وعشيرة الحراحشة وعموم عشائر قبيلة بني حسن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، داعيا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
وفي منطقة عرجان بمحافظة عجلون نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة آمنة محمد بني سعيد، والدة مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأسبق العميد المتقاعد مخلص المفلح بني سعيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة المفلح وعموم عشائر بني سعيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه.
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