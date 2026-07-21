مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة

ففي منطقة النعيمة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عاصم أحمد الخصاونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الخصاونة، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وفي منطقة أم جوزة بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة ليلى غازي نوفان العدوان، زوجة محمد موسى أبو رمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر أبو رمان والعدوان، سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.
وفي مدينة السلط بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة مريم محمد الصابر، أرملة المرحوم زياد الكايد العواملة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العواملة والصابر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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