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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخصاونة

جانب من العزاء
جانب من أداء واجب العزاء
الجمعة، 13-09-2024 04:49 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم الجمعة، إلى عشيرة الخصاونة/ آل الناصر بوفاة اللواء المتقاعد الطبيب مؤيد سعيد الناصر الخصاونة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة الخصاونة وآل الناصر، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
gnews

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