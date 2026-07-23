مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروابدة والعدوان والرواشدة

ففي منطقة الصريح بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد عبدالمهدي محمد الروابدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الروابدة، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يكرم نزله ويوسع مدخله ويسكنه الفردوس الأعلى.
وفي منطقة السليحي في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم زياد سعد عبدالنجي العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر قبيلة العدوان، سائلا المولى عز وجل أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
وفي منطقة بيادر وادي السير بلواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد إسماعيل الرواشدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواشدة، شقيق الإعلامي والكاتب رمضان الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
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