مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروابدة والعدوان والرواشدة

08:11 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الروابدة والعدوان والرواشدة. اضافة اعلان





ففي منطقة الصريح بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد عبدالمهدي محمد الروابدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الروابدة، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يكرم نزله ويوسع مدخله ويسكنه الفردوس الأعلى.



وفي منطقة السليحي في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم زياد سعد عبدالنجي العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر قبيلة العدوان، سائلا المولى عز وجل أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.



وفي منطقة بيادر وادي السير بلواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد إسماعيل الرواشدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواشدة، شقيق الإعلامي والكاتب رمضان الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.





