مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

ففي منطقة المكيفتة في البادية الشمالية بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فلاحه حامد الشرفات، والدة اللواء الركن المتقاعد عبدالله كساب الشرفات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشرفات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء محافظ المفرق فراس أبو الغنم.
وفي منطقة بيادر وادي السير بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الإعلامية الحاجة نبيلة أحمد السلاخ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل السلاخ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
واستذكر العيسوي المسيرة الإعلامية الغنية والثرية للفقيدة، وحضورها الإذاعي المميز خلال فترة عملها في الإذاعة الأردنية، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، حيث كانت من أبرز الأصوات الإعلامية النسائية الأردنية والعربية.
وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور أسامة يوسف الزريقات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزريقات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
