مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الصرايرة والديك

09:22 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي الصرايرة والديك. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج أحمد عبدالله الصرايرة، والد اللواء المتقاعد الدكتور ماجد الصرايرة في منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصرايرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.



كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة لطيفة خالد عيشة، زوجة فايز الديك، في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي الديك وعيشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.





