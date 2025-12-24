الأربعاء 2025-12-24 09:01 م

مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط
الأربعاء، 24-12-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري-  مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العضايلة والعجارمة والخياط.اضافة اعلان


ففي منطقة زحوم بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج مخلد عطالله العضايلة، والد العميد المتقاعد يزن والنقيب أنس العضايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة العضايلة وعموم عشائر الغساسنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة العيص بمحافظة الطفيلة، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رسمية إبراهيم الحجاج، زوجة صبحي لافي العجارمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العجارمة والحجاج، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سميرة أحمد الحريري، أرملة المرحوم مهيب "محمد علي" الخياط، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الخياط والحريري، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


Image1_12202524203129623285192.jpg
Image2_12202524203129623285192.jpg
Image3_12202524203129623285192.jpg
Image4_12202524203129623285192.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بجامعة عجلون

أخبار محلية مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بجامعة عجلون

ب

طب وصحة عادة بسيطة لتقليل التوتر النفسي وخفض ضغط الدم

وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

أخبار محلية وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

ل

طب وصحة اختراق طبي.. تحديد مؤشر مبكر لالتهاب الأمعاء

ل

طب وصحة آلية جديدة تفسر شراسة سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة

الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

فلسطين الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

ب

عربي ودولي "نيويورك تايمز": ترامب يضع أعلاما في المكتب البيضاوي أكثر من أسلافه



 






الأكثر مشاهدة