السبت 2026-02-28 09:42 م

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو
 
السبت، 28-02-2026 08:05 م
الوكيل الإخباري-  مندوباً عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الغرايبة وإلى آل كورشلو.اضافة اعلان


ففي منطقة حوارة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الشاب المرحوم كرم مثنى الغرايبة، نجل الوزير السابق مثنى الغرايبة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغرايبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل كورشلو بوفاة المرحوم محمد أدولف بهاء الدين كورشلو، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

عربي ودولي تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

عربي ودولي تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

عربي ودولي وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

أخبار محلية أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

عربي ودولي الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر

عربي ودولي الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر



 






الأكثر مشاهدة