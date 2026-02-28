مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

ففي منطقة حوارة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الشاب المرحوم كرم مثنى الغرايبة، نجل الوزير السابق مثنى الغرايبة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغرايبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل كورشلو بوفاة المرحوم محمد أدولف بهاء الدين كورشلو، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
