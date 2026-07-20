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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الكيلاني والمومني والرواشدة

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الإثنين، 20-07-2026 09:07 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الكيلاني والمومني والرواشدة.اضافة اعلان


ففي منطقة عبدون بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور زيد محمد الكيلاني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الكيلاني، سائلا العلي القدير يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محافظ معان الأسبق جمال محمود المومني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المومني، سائلا المولى عز وجل أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

وفي منطقة غمدان في محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عاكف  الرواشدة،  شقيق رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
 
 


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