مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والداود والصباغ

07:22 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي والداود وإلى آل الصباغ. اضافة اعلان





ففي منطقة الربة بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور ماجد عصر إرفيفان المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلا العلي القدير يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي المجالي والداود بوفاة المرحومة منى مصطفى الداود، زوجة العين والوزير والنائب الأسبق أمجد هزاع المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.



وفي منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم إسامة صالح الصباغ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الصباغ، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.





