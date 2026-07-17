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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المعايعة وعكروش

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الجمعة، 17-07-2026 10:14 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة المعايعة وعكروش.اضافة اعلان


ففي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالمهدي حسين المعايعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة المعايعة وعموم عشائر الأزايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وفي مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أيهم فريد سليم العكروش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العكروش سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


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