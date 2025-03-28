السبت 2025-03-29 12:21 ص
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والغنيمات

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
 
الجمعة، 28-03-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرتي المناصير والغنيمات. اضافة اعلان


ففي منطقة مرج الحمام- أم عبهرة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الإعلامي الدكتور داوود خليل  الوادي المناصير العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي مدينة السلط، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء عماد عبدالحليم الغنيمات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغنيمات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية الرصيفة

أخبار محلية بلدية الرصيفة تعد خطة عمل موسعة خلال عطلة عيد الفطر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض الأسهم الأميركية بشكل حاد

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والغنيمات

تعبيرية

عربي ودولي موعد عيد الفطر.. السعودية تتحرى الهلال والفلك يقول كلمته

تعبيرية

عربي ودولي مركز البحوث المصري يحدد موعد عيد الفطر

ارشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام تابعة حوثية: عدوان أميركي على مديريتي سنحان وسحار



 
 





الأكثر مشاهدة