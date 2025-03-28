مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والغنيمات

ففي منطقة مرج الحمام- أم عبهرة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الإعلامي الدكتور داوود خليل الوادي المناصير العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي مدينة السلط، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء عماد عبدالحليم الغنيمات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغنيمات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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