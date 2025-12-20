السبت 2025-12-20 07:09 م

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة العضايلة بوفاة اللواء المتقاعد محمد عبدالحميد العضايلة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة دابوق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العضايلة وعموم عشائر الغساسنة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي، خلال تقديمه العزاء، مناقب الفقيد، وما تحلّى به من إخلاص وولاء وانتماء صادق للوطن وقيادته الهاشمية، مشيدًا بما قدّمه من خدمات جليلة في ميادين العمل العسكري، حيث كان مثالًا في التفاني والانضباط والعطاء، تاركًا إرثًا طيبًا وسيرةً عطرةً بين زملائه وأبناء وطنه.

كما قدّم واجب العزاء العميد الركن رعد العمايرة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.


