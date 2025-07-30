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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الأربعاء، 30-07-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العجارمة وفاة  النائب الأسبق العميد المتقاعد عطا فضيل الشهوان العجارمة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة أم البساتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 
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