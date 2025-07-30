مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة أم البساتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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