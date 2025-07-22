مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزّي بوفاة عبدالرزاق طبيشات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطبيشات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
واستذكر العيسوي مناقب المرحوم وسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، إذ شغل خلال مسيرته مواقع تشريعية وتنفيذية، وترك بصمات راسخة في خدمة الوطن والعمل العام، مشيدًا بإخلاصه وحرصه الدائم على المصلحة الوطنية في جميع المسؤوليات التي تقلدها.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.
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