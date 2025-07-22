الثلاثاء 2025-07-22 08:12 م
 

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزّي بوفاة عبدالرزاق طبيشات

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الثلاثاء، واجب العزاء بوفاة الوزير والعين والنائب الأسبق عبدالرزاق طبيشات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطبيشات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستذكر العيسوي مناقب المرحوم وسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، إذ شغل خلال مسيرته مواقع تشريعية وتنفيذية، وترك بصمات راسخة في خدمة الوطن والعمل العام، مشيدًا بإخلاصه وحرصه الدائم على المصلحة الوطنية في جميع المسؤوليات التي تقلدها.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.
 
 
gnews

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