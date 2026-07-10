مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري

ففي منطقة كفرسوم في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة آمنة قاسم عبيدات، والدة الوزير الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات، وشقيقة النائب السابق قاسم عبيدات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة عبيدات، سائلًا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
وفي منطقة زبدة الوسطية في لواء الطيبة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هيام رافع الذيب، زوجة محمد يوسف الذيب، وشقيقة الشيخ ذيب رافع الذيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الذيب، سائلًا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.
وفي منطقة تلاع العلي بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج سامي عبدالرحمن مشعل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة مشعل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة نسب عبدالحي عطية، والدة الإعلامي الدكتور هاني البدري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي البدري وعطية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
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