مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الرواد والشورة والشراب

10:50 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر الرواد والشورة والشراب. اضافة اعلان





ففي منطقة قصبة الزرقاء بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج موسى حسن الرواد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواد، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.



وفي منطقة الزرقاء الجديدة بمحافظة الزرقاء أيضا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت المرحومة فريال أحمد المصري، زوجة علي الشورة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الشورة والمصري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وفي بدر الجديدة بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد فهد الشراب الزيود العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الشراب وعموم عشائر عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.





