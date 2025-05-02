الجمعة 2025-05-02 11:01 م
 

مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الزيود وبني خالد والزين

جانب من تقديم العيسوي واجب العزاء
جانب من تقديم العيسوي واجب العزاء
 
الجمعة، 02-05-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائر الزيود/ بني حسن، وبني خالد، والزبن/ بني صخر.اضافة اعلان


ففي منطقة أم الصليح في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمود عواد الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزيود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة الحمرا بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة بستانة الخالدي "أم حمدان"، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر بني خالد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي قد زار الحاجة بستانة في وقت سابق، ونقل لها تحيات جلالة الملك، وتوجيهاته للاطمئنان عليها وتلبية احتياجاتها.

وفي لواء الجيزة بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمود مظهور الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدّم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


Image1_520252222035741457127.jpg
Image2_520252222035741457127.jpg
Image3_520252222035741457127.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

عمود رماد بعد ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ "أرشيف"

منوعات وحش أعماق المحيط الهادئ يستيقظ.. علماء يحذرون

جنبلاط أكد للشرع على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

عربي ودولي خلال لقائه الشرع .. جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث جرمانا ويرفض التدخل الدولي

جانب من تقديم العيسوي واجب العزاء

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الزيود وبني خالد والزين

مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 15

عربي ودولي استعدادات اسرائيلية لضربات جديدة على سوريا تشمل أهدافًا "حكومية"

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يلتقي مع رئيس جمهورية مونتينيغرو

بلغت شدة الزلزال 7.5

عربي ودولي الناس هرعت إلى الجبال .. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

تعبيرية

أخبار محلية "لحام وتثبيت" .. أول الإجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل في الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة