مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الزيود وبني خالد والزين

ففي منطقة أم الصليح في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمود عواد الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزيود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي منطقة الحمرا بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة بستانة الخالدي "أم حمدان"، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر بني خالد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي قد زار الحاجة بستانة في وقت سابق، ونقل لها تحيات جلالة الملك، وتوجيهاته للاطمئنان عليها وتلبية احتياجاتها.
وفي لواء الجيزة بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمود مظهور الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدّم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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